Украина сделала шаг к "прямым переговорам" с террористами на Донбассе

28 октября глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук согласился рассмотреть предложение о "дорожной карте" от России и ОРДЛО, тем не менее в документе выдвинули нереалистичный план, с прямыми поручениями в адрес Верховной Рады и президента Украины.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина".

По словам Кравчука в этой "дорожной карте" нет и самого главного - чтобы ее реализовать, нужно для начала прекратить войну.

А уже после этого, будут выполняться дальнейшие шаги по восстановлению экономики, нормальной жизни на ныне оккупированных территориях.

Бывший руководитель Луганской ОВГА и экс-заместитель главы МинВОТ Георгий Тука высказался об этой ситуации на странице в Фейсбук.

Он считает, что в целом рассмотрение карты террористов как таковой, опускает Украину до переговоров с оккупантами. А этот факт в дальнейшем может быть потом рассмотрен как признание Киевом "республик".

"Если это - не прямой шаг к "прямым переговорам", то... "мы идем к диктатуре невежд", - пишет Тука.

Стоит напомнить, что 30 октября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе собрала экстренное заседание группы из-за гибели военнослужащих на Донбассе.

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