Гибель военных на Донбассе: украинская делегация в ТКГ озвучила требования

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе собирает экстренное заседание группы из-за гибели военнослужащих на Донбассе.

"Мы будем требовать от российской стороны и будем просить помощи у представителей ОБСЕ, принять срочные меры относительно прекращения нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которая имеет признаки предварительно запланированной", - говорится в заявлении Украинской делегации в ТКГ в Телеграм.

Как сообщалось, 30 октября российско-оккупационные войска нарушили режим тишины, применив гранатометы различных систем.

Вследствие обстрела погибли двое украинских военнослужащих - сержант Владимир Бондарюк и старший сержант Михаил Старостин.

Еще двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Олег Жданов назвал слова Владимира Зеленского об отсутствии потерь на Донбассе "манипуляцией общественным сознанием"