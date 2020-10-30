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Гибель военных на Донбассе: украинская делегация в ТКГ озвучила требования

Гибель военных на Донбассе: украинская делегация в ТКГ озвучила требования
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф Фото: МОУ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе собирает экстренное заседание группы из-за гибели военнослужащих на Донбассе. 

"Мы будем требовать от российской стороны и будем просить помощи у представителей ОБСЕ, принять срочные меры относительно прекращения нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которая имеет признаки предварительно запланированной", - говорится в заявлении Украинской делегации в ТКГ в Телеграм. 

Как сообщалось, 30 октября российско-оккупационные войска нарушили режим тишины, применив гранатометы различных систем. 

Вследствие обстрела погибли двое украинских военнослужащих - сержант Владимир Бондарюк и старший сержант Михаил Старостин. 

Еще двое военнослужащих получили ранения. 

Как сообщалось ранее, военный эксперт Олег Жданов назвал слова Владимира Зеленского об отсутствии потерь на Донбассе "манипуляцией общественным сознанием"

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Донбасс, ОРДЛО, ТКГ, ООС.

Автор:

Телеграф
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