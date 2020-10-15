Зеленский манипулирует общественным сознанием: военный эксперт про реальные боевые потери на Донбассе

Военный эксперт назвал слова Зеленского об отсутствии потерь на Донбассе "манипуляцией общественным сознанием".

Военный эксперт Олег Жданов оценил слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии потерь на Донбассе со времен начала режима "тишины".

"Согласно украинскому законодательству, боевую или не боевую потерю определяет командир после проведения служебного расследования. Позиция Зеленского "мир любой ценой" часто является определяющей при определении этой боевой-не боевой потери в ВСУ", - прокомментировал он слова Зеленского, сказанные в интервью британскому изданию BBC.

Таким образом, Жданов оценивает слова президента, как "манипуляцию общественным сознанием".

Следствие.info называет имена семерых военнослужащих ВСУ, которые погибли после 27 июля 2020, когда был введен режим всеобъемлющего прекращения огня:

Владимир Рудик погиб 21 августа в Новоайдарском районе Луганской области. Официальная причина - неосторожное обращение с оружием.

погиб 21 августа в Новоайдарском районе Луганской области. Официальная причина - неосторожное обращение с оружием. Сергей Похович погиб 13 августа - автомобиль, в котором он ехал, подорвалась на мине в районе Водяного.

погиб 13 августа - автомобиль, в котором он ехал, подорвалась на мине в районе Водяного. Артем Бондаренко погиб 2 сентября во время ликвидации пожара на Луганщине. До следующего дня он считался пропавшим без вести, но 3 сентября стало известно тело Артема нашли под завалами блиндажа. Как рассказали собратья, в то время, когда они тушили пожар, стремительно приближавшегося к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества.

погиб 2 сентября во время ликвидации пожара на Луганщине. До следующего дня он считался пропавшим без вести, но 3 сентября стало известно тело Артема нашли под завалами блиндажа. Как рассказали собратья, в то время, когда они тушили пожар, стремительно приближавшегося к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества. Военные Владимир Хоменко и Виталий Грицишин погибли 5 сентября в результате подрыва на минном враждебном поле в "серой зоне" вблизи Верхнеторецком. Это произошло во время тушения пожара в Донецкой области. Двое военнослужащих оказались отрезаны от личного состава пламенем и, обходя очаг огня, оказались на минном поле противника.

погибли 5 сентября в результате подрыва на минном враждебном поле в "серой зоне" вблизи Верхнеторецком. Это произошло во время тушения пожара в Донецкой области. Двое военнослужащих оказались отрезаны от личного состава пламенем и, обходя очаг огня, оказались на минном поле противника. Военнослужащий Тарас Кубийович погиб 6 сентября от вражеской пули во время обстрела в районе Крымского Луганской области.

погиб 6 сентября от вражеской пули во время обстрела в районе Крымского Луганской области. 20-летний огнеметчик Руслан Волков скончался 7 сентября от многочисленных ожогов, полученных 6 сентября во время подрыва машины на неизвестном взрывном устройстве в районе Новгородского в Донецкой области.

"Это лишь случаи, о которых известно общественности", - пишет Следствие.info.

Согласно сводке ООС за 15 октября, противник за сутки 5 раз нарушил режим прекращения огня.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в информации пресс-службы ООС.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил сократить украинскую армию.