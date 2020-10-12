Зеленский верит в сделку с Путиным по Крыму и Донбассу: сделано резонансное заявление

Президент Украины в Лондоне дал большое интервью ВВС.

Глава украинского государства Владимир Зеленский верит, что существует возможность заключения сделки с Россией, результатом которой будет возвращение под контроль Киева Донбасса и Крыма.

Отвечая на вопрос журналиста ВВС о готовности заключить мир с Владимиром Путиным, Зеленский сказал: "Я в это верю. Иначе я не шел бы в президенты Украины. Это очень сложно и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру".

Президент подчеркнул необходимость реализации Минска: "Я неоднократно говорил Путину: нет, будут особые условия, закон об особом статусе — это изменения в Конституции согласно децентрализации. Все это должно быть, я согласен, но те изменения в Конституции, которые они (россияне - Авт.) хотят, сегодня невозможны".

Зеленский назвал неправильным передачу Украине контроля над границей с РФ только после выборов в ОРДЛО: "Мы не можем обеспечить там выборы. Никто из наблюдателей туда не приедет".

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек", - резюмировал глава государства.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский ответил на предложение Путина передать Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник 5", о чем договаривался в Подмосковье лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.