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Зеленский назвал Медведчука "циником" и ответил по поводу российской вакцины от COVID-19

Зеленский назвал Медведчука "циником" и ответил по поводу российской вакцины от COVID-19
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
Украинцы с помощью Евросоюза получат качественные вакцины от коронавируса, когда те будут разработаны, и не будут рисковать с непроверенными препаратами, которые предлагает Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский наконец отреагировал на встречу лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с российским лидером Владимиром Путиным, где обсуждалась поставка вакцин от коронавируса украинцам.

Об этом он высказался на своей странице в Фейсбуке 7 октября.

По словам Зеленского, в Евросоюзе заверили Украину в готовности помочь получить проверенные вакцины от COVID-19, как только они будут разработаны и исследованы учеными в соответствии со всеми протоколами.

А на данный момент президент призвал не очень верить "отдельным циникам", которые уже сделали вакцинацию спорными препаратами и выдвигают "инициативы" в преддверии выборов в Украине.

Напомним, что Медведчук и его кум Путин встретились в Подмосковье пару дней назад - среди прочего, они обсуждали возможность поставок в Украину российской вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире.

Президент РФ выразил готовность предоставить украинцам препарат, хотя вакцина "Спутник V" бурно критикуется в научном сообществе по ряду причин.

Интересно, что лидер ОПЗЖ приехал к Путину в преддверии местных выборов в Украине, как ездил перед президентскими и парламентскими выборами в 2019 году.

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Все по теме:

Украина, РФ, Владимир Путин, Вакцины, Виктор Медведчук, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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