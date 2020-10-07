Зеленского подняли на смех из-за визита Медведчука к Путину

Глава политического совета партии ОПЗЖ опять приехал в Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает ТАСС, встретились они в Ново-Огарево под Москвой.

Медведчук обсудил с Путиным предоставление Украине вакцины от COVID-19.

Также он попросил обдумать "возможное частичное снятие санкции с Украины", в частности, с украинских промышленных предприятий.

Напомним, 31 августа 2019 года Зеленский в программе "100 дней президента Украины" утверждал, что есть большие вопросы к партии Медведчука, его ли это партия, и откуда, из какой страны у них финансирование.

"И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится", - говорил он.

В сети уже напомнили Зеленскому о его обещаниях.

Отметим, что у Путина завтра, 7 октября, день рождения. Ему будет 68 лет.