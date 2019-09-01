Зеленский о партии ОПЗЖ: Это будет громкая история, которая плохо закончится

Новости Украины:Владимир Зеленский анонсировал "громкую история, которая очень плохо закончится".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно партии "Оппозиционная платформа за жизнь", одним из лидеров которой является кум Путина Виктор Медведчук.

Об этом сообщил в интервью Зеленского канала "1+1", программа "100 дней президента Украины".

Комментируя вопрос о своей "антироссийской риторике и действиях", Зеленский заявил, что не боится потерять поддержку "в определенных регионах".

"Я ничего не боюсь, меня не интересует политический рейтинг. Меня это больше не интересует. Не интересовало и во время избирательной кампании в ВР. Я спокойно к этому отношусь, потому что понимаю, что у меня будут ошибки. Они не пророссийские или антироссийские. Я в своих словах говорю только об Украине", - заявил он.

"Другие страны? Меня это совсем не интересует. Мне главное, чтобы они не поддерживали боевиков, чтобы их солдаты, военные, не были на территории Донбасса, и чтобы мы прекратили войну".

"Так кто пользуется (пророссийской) терминологией, чтобы повысить себе баллы? ... Партия господина Медведчука ... Там еще есть большие вопросы, его ли это партия. Или это временное объединение. И кто они такие... Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится".

Напоминаем, в начале июля телеканалы NewsOne и российский пропагандистский канал "Россия 24" анонсировали телемост "Надо поговорить".

Позже NewsOne отменил телемарафон из-за "угрозы физической расправы".

Владельцем канала NewsOne является нардеп Тарас Козак, его считают соратником кума российского президента Виктора Медведчука. В его холдинг входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Источники в партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили, что идея о телемосте принадлежала члену партии Сергею Левочкину и была частью предвыборной стратегией. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать украинское телевидение.