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NewsOne отменил "телемост" с пропагандистами: названа причина

NewsOne отменил "телемост" с пропагандистами: названа причина
13:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Организаторы отменили телемарафон с российским телеканалом после поступления угроз в адрес журналистов.

Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия" (телемарафон "Надо поговорить").

"Из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей NewsOne сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить", - говорится в заявлении NewsOne, размещенном на сайте телеканала в понедельник.

На канале подчеркнули, что их попытка организовать "площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей" привела к тому, что на протяжении последнего времени "рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака".

"В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких", - утверждают на NewsOne.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. (…) телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить", - подытоживается в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель анонсированного телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским каналом "Россия" – разделить украинцев на два лагеря.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывал Службу безопасности Украины отреагировать на анонсированное проведение телемоста между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия 24", а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотреть вопрос отзыва у "антиукраинских СМИ" лицензии на вещание.

Активисты проведут протест под зданием NewsOne

Ранее сообщалось, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия24".

"Надо поговорить? Согласен. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы – умные люди и должны на миг отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас. Нас с вами, всех украинцев, на два лагеря", - сказал Зеленский в обращении к украинцам в понедельник.

"Евросолидарность" напоминает, что канал "Россия 24" - под запретом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк называет провокацией анонс "телемоста" между запрещенным в Украине пропагандистским телеканалом "Россия-24" и одним из украинских каналов.

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Украина, Россия, Newsone, Телемост.
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