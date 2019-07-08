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Понедельник, 08.07.2019
Зеленский Путину: Надо поговорить? Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе
Зеленский Путину: Надо поговорить? Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе
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Зеленский Путину: Надо поговорить? Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе

Зеленский Путину: Надо поговорить? Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе
12:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске с участием США, Великобритании, Германии и Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры в Минске с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран Нормандского формата.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в своем обращении, обнародованном на странице Офиса президента в Facebook в понедельник.

При этом президент подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что цель анонсированного телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским каналом "Россия" – разделить украинцев на два лагеря.

"Надо поговорить? Согласен. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы – умные люди и должны на миг отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас. Нас с вами, всех украинцев, на два лагеря", - сказал Зеленский в обращении к украинцам в понедельник.

По его мнению, в таком случае одному лагерю политики расскажут "Конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы, подумаешь, тысячи погибших наших ребят". "Второй лагерь политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы – смотрите, как я героически противостою куму Путина, которого я, правда, пять лет не замечал, но это такое…" – спрогнозировал глава государства.

Затем, считает Зеленский, "начнут громить и жечь телеканал", чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения про ""озверевших фашистов", которые притесняют свободу слова в Украине".

"Тогда первому лагерю политики расскажут: "Хватит терпеть эту хунту, выбирай нас, нас на парламентских выборах"", - продолжил президент.

Кроме того, по его убеждению, "этот трюк" даст повод России апеллировать к международному сообществу в контексте того, что РФ якобы готова к диалогу, а Украина не желает идти на этот шаг, что может дать повод для России призывать к снятию санкций.

"Я обращаюсь ко всем украинцам: мы не лагерь, и нас не надо делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в политику. Разница между ними одна – первые будут "грабить", а вторые будут "грабувати", - отметил Зеленский.

По его словам, и так называемые проевропейские, и так называемые пророссийские политики "прекрасно и мирно живут друг с другом по соседству в известном селе под Киевом" и после показательных потасовок в Верховной Раде и перепалок в студиях политических ток-шоу "они спокойно собираются за трехметровым забором чьего-то имения и поднимают бокалы с дорогим виски".

"Как думаете, за что они пьют? За Россию или за Европу? Думаю, точно не за Украину", - выразил мнение президент.

Ранее сообщалось, временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов просит президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с намерением "NewsOne" провести телемост с каналом "Россия".

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывал Службу безопасности Украины отреагировать на анонсированное проведение телемоста между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия 24", а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотреть вопрос отзыва у "антиукраинских СМИ" лицензии на вещание.

Активисты проведут протест под зданием NewsOne

Ранее сообщалось, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия24".

"Евросолидарность" напоминает, что канал "Россия 24" - под запретом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк называет провокацией анонс "телемоста" между запрещенным в Украине пропагандистским телеканалом "Россия-24" и одним из украинских каналов.

Партия "Голос" выступает против проведения анонсированного "телемоста" с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала Россия-24 и одного из украинских каналов, настаивает на правовой и политической оценке, говорится в заявлении партии, обнародованном в воскресенье.

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Россия, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ТКГ.
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