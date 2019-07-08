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Данилюк о "телемосте" с пропагандистами: Дешевая манипуляция

Данилюк о "телемосте" с пропагандистами: Дешевая манипуляция
10:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Александр Данилюк расценил анонсированный телемост с РФ как провокацию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк называет провокацией анонс "телемоста" между запрещенным в Украине пропагандистским телеканалом "Россия-24" и одним из украинских каналов.

"Сравнивать это недоразумение с мостом "США-СССР" в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевской пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

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Он отметил, что "количество таких провокаций будет только увеличиваться". "Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет… Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", - сказал секретарь СНБО.

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Данилюк добавил, что "строительство незаконных "мостов" уже становится специализацией России".

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Все по теме:

Украина, СНБО, Александр Данилюк, Россия 24, Newsone, Телемост.
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