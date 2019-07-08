"Евросолидарность" напоминает, что канал "Россия 24" - под запретом

Новости Украины: Партия Порошенка напоминает, что телеканал "Россия 24" - запрещен в Украине.

Телемост с участием запрещенного в Украине пропагандистского канала «Россия 24» – это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины.

С таким заявлением выступила партия «Европейская солидарность».

«Анонсированный на 12 июля «телемост» с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала «Россия 24» и одного из украинских каналов, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, – это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины. «Европейская солидарность» считает, что данный проект – это безусловная легализация российского пропагандистского контента через украинские масс-медиа, которую мы трактуем как действия, создающие реальные угрозы национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении.

Партия напоминает, что согласно указу Президента Украины Петра Порошенко №549/2015 от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» телеканал «Россия 24», который входит в структуру Федерального государственного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» и финансируется из бюджета страны-агрессора, находится под санкциями. То есть в отношении канала действует норма об «ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования».

«Мы напоминаем инициаторам и прямым исполнителям этого «телевизионного шоу», что умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства подпадают под уголовное расследование. Мы считаем, что проведение так называемого «телемоста» – это исключительная провокация со стороны Кремля. Это еще один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы проста – через якобы разговоры «о мире» завести в Верховную Раду Украины как можно большее количество пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной Рады», - отмечается в заявлении.

В связи с этим «Европейская солидарность» призывает СБУ, СНБО, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания дать мгновенную реакцию в отношении так называемого «телемоста», анонсированного пропагандистским каналом Путина.

В случае отсутствия такой реакции, партия оставляет за собой право на протест против бездействия указанных органов.

«Телемосты с Россией возможны только тогда, когда последний сапог российского военного покинет территорию Украины!», - подчеркивают в «Европейской солидарности».