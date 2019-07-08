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Партия "Голос" считает, что с РФ надо разговаривать языком санкций

Партия "Голос" считает, что с РФ надо разговаривать языком санкций
01:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Партия "Голос" убеждена, что с агрессором надо общаться не телемостами, а языком санкций.

Партия "Голос" выступает против проведения анонсированного "телемоста" с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала Россия-24 и одного из украинских каналов, настаивает на правовой и политической оценке, говорится в заявлении партии, обнародованном в воскресенье.

"Пророссийские политики с помощью своего телеканала считают, что им "надо поговорить" с Россией, организовав так называемый телемост. Партия "Голос" убеждена, что со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а языком санкций и путем согласованных действий европейского и международного сообщества. Это не телемост, а телемина. Это - угроза национальной безопасности", - сказано в заявлении на сайте политсилы.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что информационная оккупация Украины "такая же угрожающая перспектива, как и оккупация территорий".

"Мы обращаемся к Совету национальной безопасности и обороны, в Службу безопасности Украины и к президенту Украины с призывом дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям владельцев канала NewsOne и медиахолдинга "Новости", направленным на подрыв национального суверенитета Украины", – говорится в заявлении.

В политсиле подчеркнули, что сейчас используются приобретенные пророссийскими политиками телеканалы, что еще раз подтверждает: "нужно запретить олигархам использовать информационное вещание в своих пропагандистских целях. Медиа нужно гарантировать независимость редакционной политики от собственника".

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Также отмечается, что представители партии "Голос" не участвуют в телепрограммах каналов, принадлежащих холдингу "Новости" и каналов, которые придерживаются антиукраинских позиций и призывают представителей других патриотических сил тоже отказаться от такого участия.

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Телеканал, Святослав Вакарчук, Россия 24, Партия Голос, Телемост.
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