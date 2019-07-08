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Активисты проведут протест под зданием NewsOne

Активисты проведут протест под зданием NewsOne
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Украинские активисты решили пикетировать телеканал NewsOne.

Под зданием телеканала NewsOne активисты будут протестовать против телемоста с российскими пропагандистами.

Об этом в Facebook написал куратор TEDxKyiv Владислав Грезев.

“12-го числа, говорят, будет телемост между пропагандистами из России и пропагандистами с NewsOne. Говорят, разговор будет между обычными людьми. Лично я собираюсь идти. Адрес - ул. Полевая, 21. Возможно, даже заранее приду. И друзей собираюсь взять”, - написал Грезев.

Он добавил, что такой помпезный телемост, как его анонсировал пропагандист Киселев, должен быть ярким. “Поэтому чувствую свою ответственность за яркость таких проектов. Кто хочет - присоединяйтесь”, - призвал автор инициативы.

Как отмечается, акция протеста анонсирована на понедельник, 8 июля.

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Все по теме:

РФ, Телеканал, Активисты, Агрессор, Newsone, Телемост.
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