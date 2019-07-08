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НСЖУ предупредил организаторов "телемоста" об акциях протестов

НСЖУ предупредил организаторов "телемоста" об акциях протестов
11:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Союз журналистов осудил идею телемоста украинского телеканала NewsOne с пропагандистами из "Россия 24".

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия24".

Об этом сообщил в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Наша позиция однозначна - «российские СМИ несут прямую ответственность за разжигание вражды и распространение информационной пропаганды, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине» (цитата из заявления Правления НСЖУ, апрель 2018 года). Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, одновременно возмутительной является прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом", - отметил Томиленко.

Активисты проведут протест под зданием NewsOne

Он призвал коллектив телеканала NewsOne соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов.

"Владельцы и руководители СМИ должны учитывать, что сознательное сотрудничество с государственными российскими медиа может быть фактором, который приведет к акции протеста (и вполне реально - физической агрессии)", - отметил он и призвал телеканал NewsOne как можно скорее пересмотреть свое решение о проведении телемоста с каналом Россия24.

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Все по теме:

НСЖУ, Россия 24, Newsone, Сергей Томиленко, Телемост.
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