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"Телемост" с пропагандистами: Баканов просит Зеленского созвать СНБО

"Телемост" с пропагандистами: Баканов просит Зеленского созвать СНБО
12:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: АП

Новости Украины: Руководитель СБУ Баканов просит Зеленского созвать внеочередное заседание СНБО.

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов просит президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с намерением "NewsOne" провести телемост с каналом "Россия".

"СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112 Украина", " NewsOne" и "ZIK") сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО", - приводит высказывание Баканова пресс-центр СБУ в понедельник.

Руководитель СБУ также подчеркнул, что считает "абсолютно неприемлемым организацию телеканалом "NewsOne" телемоста с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями".

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывал Службу безопасности Украины отреагировать на анонсированное проведение телемоста между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия 24", а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотреть вопрос отзыва у "антиукраинских СМИ" лицензии на вещание.

Активисты проведут протест под зданием NewsOne

Ранее сообщалось, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия24".

"Евросолидарность" напоминает, что канал "Россия 24" - под запретом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк называет провокацией анонс "телемоста" между запрещенным в Украине пропагандистским телеканалом "Россия-24" и одним из украинских каналов.

Партия "Голос" выступает против проведения анонсированного "телемоста" с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала Россия-24 и одного из украинских каналов, настаивает на правовой и политической оценке, говорится в заявлении партии, обнародованном в воскресенье.

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СБУ, СНБО, Владимир Зеленский, Иван Баканов, Телемост.
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