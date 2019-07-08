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Понедельник, 08.07.2019
Парубий привлек СБУ к "брутальному нарушению законов" организаторами "телемоста"
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Парубий привлек СБУ к "брутальному нарушению законов" организаторами "телемоста"

Парубий привлек СБУ к "брутальному нарушению законов" организаторами "телемоста"
11:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Рада

Новости Украины: Спикер Рады Андрей Парубий призывает СБУ отреагировать на намерения NewsOne провести телемост с российским пропагандистким телеканалом.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывает Службу безопасности Украины отреагировать на анонсированное проведение телемоста между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия 24", а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотреть вопрос отзыва у "антиукраинских СМИ" лицензии на вещание.

"Продажные политики и их прислужники решили о чем-то поговорить с врагами и убийцами. И потому я хочу призвать сегодня Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на брутальное нарушение законов Украины. Также призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос, чтобы лишить антиукраинские СМИ лицензий на вещание", - сказал Парубий на заседании согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады в понедельник.

Активисты проведут протест под зданием NewsOne

Ранее сообщалось, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия24".

"Евросолидарность" напоминает, что канал "Россия 24" - под запретом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк называет провокацией анонс "телемоста" между запрещенным в Украине пропагандистским телеканалом "Россия-24" и одним из украинских каналов.

Партия "Голос" выступает против проведения анонсированного "телемоста" с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала Россия-24 и одного из украинских каналов, настаивает на правовой и политической оценке, говорится в заявлении партии, обнародованном в воскресенье.

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Верховная Рада, Андрей Парубий, Телемост, Нацйсовет.
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