Зеленский отправит Шмыгаля в отставку: озвучен прогноз по срокам

После местных выборов в Украине 25 октября 2020 года правящая партия может пойти на резкие меры, чтобы удержать власть.

Чтобы избежать досрочных выборов в Верховную Раду весной 2021 года президент Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом в своей статье пишет главный редактор издания "Телеграф" Ярослав Жаренов.

Он считает, что падение рейтингов Зеленского и "Слуги народа" окажет существенное влияние на результат местных выборов 25 октября, и вместо проведения реформ и принятия новых законов грядут новые скандалы и разбирательства.

Напомним, в соответствии со свежими соцопросами, по состоянию на конец сентября на выборах президента действующий глава государства смог бы набрать всего 30% голосов избирателей, а его политсила - чуть более 20%.

Под давлением общественности и оппонентов украинский президент может пойти на новые парламентские выборы, хотя в его окружении осознают маловероятность успеха 2019 года.

"Смею также предположить, что для избежания выборов в Верховную Раду, Зеленский попробует отделаться малой кровью и до весны 2021 года отправит в отставку Кабмин Шмыгаля, обвинив его в провале всего возможного и невозможного", - подчеркивает Жаренов.

Вероятны и другие кадровые перестановки у власти. В частности, в отставку может пойти и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Но пока этот вариант считаю маловероятным", - резюмирует главред издания "Телеграф".

Полный прогноз Ярослава Жаренова на грядущие выборы читайте в статье: Хаос и громкие отставки: как коронавирус повлияет на выборы и что ждет Украину после 25 октября.