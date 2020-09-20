Скачать
Воскресенье, 20.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли десятки тысяч человек, связь опять глушат
Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли десятки тысяч человек, связь опять глушат
Кравчук: Если Рада не внесет изменения в постановление о местных выборах, работа ТКГ будет заблокирована
Кравчук: Если Рада не внесет изменения в постановление о местных выборах, работа ТКГ будет заблокирована
Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
"Это новое начало": Анна Седокова прокомментировала свою тайную свадьбу
Анна Седокова прокомментировала свою тайную свадьбу

Зеленский: Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин

Зеленский: Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский считает, что мэром Киева может эффективно управлять не только коренной киевлянин, а столица должна стать комфортным, современным и уютным городом для киевлян, всех украинцев и зарубежных гостей.

"В контексте местных выборов 25 октября часто приходится слышать, что Киевом может эффективно управлять только коренной киевлянин. Знаете, вы с вами находится в университете Тараса Шевченко, который родился не в Киеве, собственно как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали не здесь. Как и, кстати, Евгений Патон, мост которого ежедневно служит киевлянам, как и названный "киевским Гауди" архитектор Городецкий. Нет, это не означает, что Киеву не приносили славу люди, рожденные здесь. Достаточно вспомнить Сикорского, Малевича, Лобановского. Просто чтобы работать на благо города – необязательно быть "коренным". Обязательно быть порядочным, трудолюбивым, честным, талантливым, и вкладывать в этот город свое сердце и душу. Верю, что именно таким человеком является кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук", - сказал он в воскресенье во время презентации Стратегии развития Киева.

Говоря о существующих проблемах в Киеве, Зеленский указал, что пунктуальность при перемещении по городу на автомобильном транспорте стала такой же роскошью, как и горячая вода в отдельных районах столицы. "Действительно, даже в воскресенье в Киеве несложно попасть в затор, или делать крюк, потому что один из мостов через Днепр уже несколько лет временно ремонтируется. И какой именно – это для нас всегда сюрприз. А можно просто ехать по улице и провалиться под асфальт", - отметил он.

Президент напомнил, что в прошлом году в одном из рейтингов по качеству жизни Киев, к сожалению, занял 173-е место, уступив столице Габона и Уганды, а среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку.

Президент призвал украинцев бороться и менять государство

"При этом Киев среди "лидеров" в рейтинге за уровнем загрязненности воздуха, который возглавляет второй год подряд, и рейтинге самых дорогих городов для жизни, где Киев ежегодно поднимается на десятки позиций вверх", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Киев – это дом всех украинцев и лицо страны, и очень больно смотреть, как "это лицо уродуют хаотические застройки". 

"Киев – это душа Украины, и мы не хотим смотреть, как в эту душу плюют выбросы и смог. И, наконец, Киев – это сердце Украины, и оно должно биться полной грудью. Мы все хотим, чтобы наш любимый город наконец-то получил тот вид, который давно заслуживает, стал комфортным, удобным, современный, уютным", - считает он.

Зеленский хотел бы видеть Киев городом, который "тонет в цвете каштанов, а не МАФов возле каждой станции метро". "Где, возвращаюсь домой вечером, не участвуешь в многочасовом квесте "найти себе место для парковки", где устроить ребенка в детский сад - не будет невозможной миссией, где величественные склоны Днепра будут радовать глаз всех, а не только жителей построенных рядом небоскребов. Где будут снимать лучшие фильмы, и будут приезжать туристы со всего мира. Город для киевлян, всех украинцев и гостей столицы", - подчеркнул он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, Украина, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: Ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке
02 Разумков: Нардеп Юрченко не сложил полномочия
03 Динамо в нервном матче переиграло Львов (Видео)
04 Напряженность растет: США перебросят дополнительные силы в Сирию после стычек с войсками РФ
05 Кадровые ротации в Кабмине: Разумков объяснил, почему сейчас "нецелесообразно" менять министров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Значительная победа&quot;: в Таиланде протестующие передали требования монарху
"Значительная победа": в Таиланде протестующие передали требования монарху
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Опрос: Трамп пугает немцев сильнее коронавируса
Опрос: Трамп пугает немцев сильнее коронавируса
Realme готовит к выходу еще одни &quot;умные&quot; часы
Realme готовит к выходу еще одни "умные" часы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь