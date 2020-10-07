Скачать
Среда, 07.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Хаос и громкие отставки: как коронавирус повлияет на выборы и что ждет Украину после 25 октября
Хаос и громкие отставки: как коронавирус повлияет на выборы и что ждет Украину после 25 октября
Пашинян заговорил о переговорах с Азербайджаном по ситуации в Карабахе: названа причина
Пашинян заговорил о переговорах с Азербайджаном по ситуации в Карабахе: названа причина
Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов
Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов
Франция - Украина: букмекеры в день матча кардинально изменили свой прогноз
Франция - Украина: букмекеры в день матча кардинально изменили свой прогноз

Путину - 68 лет. Как менялся президент России за свою карьеру

Путину - 68 лет. Как менялся президент России за свою карьеру
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Фото: kremlin.ru
Ко дню рождения Президента РФ Владимира Путина в сети появилась хронология того, как менялся Глава российского государства за последние 2 десятка лет.

Об этом сообщили источники в сети.

Сегодня Владимиру Путину исполняется 68 лет, он отмечает 20 свой день рождения с момента, когда он впервые стал президентом России.

Все это время он был главой государства за исключением четырехлетнего срока Дмитрия Медведева (2008-2012), когда Путин был премьер-министром.

Вот как он изменился внешне - в фотографиях.

Председатель Правительства России Владимир Путин во время голосования на выборах. Фото Геннадий Черкасов. 1996 г.

1996 г.

Председатель Правительства РФ Владимир Путин во время голосования на выборах. Фото: Геннадий Черкасов.

Путин на Кубке Кремля. Фото Владимир Чистяков. 1999 г.

1999 г.

Путин на Кубке Кремля. Фото: Владимир Чистяков.

Путин

2000-2003 гг.

Президент России Владимир Путин. Фото: ITAR-TASS

Глава РФ

2004-2007 гг.

Фото: ITAR-TASS

Владимир Путин

2008-2011 гг.

Фото: ITAR-TASS

Путин с Медведевым

2012 г.

Рабочая встреча с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Фото: mk.ru.

С председателем правительства Дмитрием Медведевым. 2014 г.

2014 г.

С председателем правительства Дмитрием Медведевым. Фото: mk.ru.

Интервью японской прессе. С собакой Юмэ породы акита-ину. 2016 г.

2016 г.

Интервью японской прессе. С собакой Юмэ породы акита-ину. Фото: mk.ru.

На отдыхе в Республике Тыва. 2017 г.

2017 г.

На отдыхе в Республике Тыва. Фото: mk.ru.

На торжественной церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы. 2018 г.

2018 г.

На торжественной церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы. Фото: mk.ru.

На отдыхе в Сибири. 2019 г.

2019 г.

На отдыхе в Сибири. Фото: mk.ru.

Владимир Путин

2020г.

Перед началом военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фото: kremlin.ru.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предложил Украине нашумевшую российскую вакцину от коронавируса COVID-19 "Спутник V".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Кремль, РФ, Владимир Путин, День рождения.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин предложил Украине вакцину от коронавируса: как она работает и правда ли помогает
02 Зеленского подняли на смех из-за визита Медведчука к Путину
03 Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
04 Мальчик выглядывал в окно, а обезумевшая мать бегала вокруг дома: новые детали убийства отцом ребенка в Киеве
05 "Врач спросила, смогу ли я сама поставить себе капельницу": волонтер рассказала о борьбе с коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путину - 68 лет. Как менялся президент России за свою карьеру
Путину - 68 лет. Как менялся президент России за свою карьеру
Отличный подарок Путину на день рождения: Польша оштрафовала «Газпром» на кругленькую сумму
Отличный подарок Путину на день рождения: Польша оштрафовала «Газпром» на кругленькую сумму
42% украинцев хорошо относятся к России
42% украинцев хорошо относятся к России
Подборка сериалов на осенний вечер - рейтинг лучших от Джамалы
Подборка сериалов на осенний вечер - рейтинг лучших от Джамалы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь