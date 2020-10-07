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Креативный подарок Путину на день рождения: пожар на складах в Рязанской области сняли с воздуха

Креативный подарок Путину на день рождения: пожар на складах в Рязанской области сняли с воздуха
16:31 Сегодня Телеграф Скриншот с видео t.me/bbbreaking
Тушение огня усложняется взрывами боевых припасов на складах, осколки летят в жилые дома, и уже идет эвакуация жителей более десяти поселков вокруг места инцидента.

В Рязанской области России распространяется пожар, который начался вместе со взрывами боеприпасов 7 октября - в тот же день, когда свое 68-летие празднует президент РФ Владимир Путин.

В сети уже появилось видео ЧП, снятое с высоты птичьего полета, его опубликовали на канале в Telegram "Раньше всех. Ну почти.".

Отмечается, что спасатели эвакуировали почти 1,6 тысяч жителей из 14 поселков в Рязанской области в радиусе 50-ти километров от складов, в то время как огонь только сильнее распространяется в связи с детонацией боеприпасов.

Уже повреждены десятки жилых домов, перекрыли движение по трассе "Каспий", для тушения огня готовят самолет Ил-76, пригнали пожарный поезд. Сейчас огонь тушат около 50 человек, пишет канал Baza.

Очевидец Антон Балабаев снял видео с высоты:

Как пишет Mash, военный городок Желтухино в Рязанской области - действующий, склады расположены там со времен Второй мировой войны, и дым от пожара видно уже за 70 километров от очага.

Украинцы в сети иронизируют над тем, как пожар и взрывы на военных складах в России совпали с днем рождения Путина.

Также смотрите фото, как в день рождения Путина здание ФСБ украсили флагами ЛГБТ

"Слава ССО (Силам спецопераций ВС Украины, - ред.)!", - написал представитель ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра.

"Так креативно поздравили чекиста Володю с днюхой туловища из 106-ой дивизии ВДВ. Следственный Комитет Одичалой стер колени в поисках несгораемой визитки Яроша...", - шутит военный обозреватель, руководитель группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о погибших и пострадавших вследствие пожара и взрывов в Рязанской области РФ.

Также читайте волнующую историю пострадавших от пожаров в Луганской области, которые потеряли свои документы, животных и дом.

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Все по теме:

Пожар, РФ, Рязань, Взрывы, Военные склады, Шелемишево.

Автор:

Телеграф
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