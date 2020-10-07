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В день рождения Путина над зданием ФСБ вывесили флаг ЛГБТ: яркие фото из Москвы

В день рождения Путина над зданием ФСБ вывесили флаг ЛГБТ: яркие фото из Москвы
12:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
ЛГБТ-флаги появились на зданиях ФСБ и администрации президента в день рождения Владимира Путина.

В среду, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает 68-летие. Накануне были развешены ЛГБТ-флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Министерства культуры, Басманного ОВД и Верховного суда. Как оказалось, это акция участников группы Pussy Riot.

Таким поступком они хотели обратить внимание на проблемы сексуальных меньшинств в России. Участники акции ссылаются на слова Путина, что в России никогда не будет проблем в этом вопросе.

В своем заявлении участники акции потребовали расследовать убийства и похищения представителей ЛГБТК-сообщества в Чечне, легализовать однополые партнерства, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, однополых семей, принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации, и отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения. Также они потребовали сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.

Напомним, накануне Владимир Путин провел встречу с Виктором Медведчуком.

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Россия, РФ, Владимир Путин, Флаг.

Автор:

Телеграф
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