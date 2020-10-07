В России загорелся склад боеприпасов, гремят взрывы: первые детали и видео ЧП

Об этом сообщили в Телеграм канале Mash.
По предварительной информации пожар начался на заброшенных складах расформированной ракетно-артиллерийской части.
Находятся они в поселке Шелемишево, по словам местных жителей, они слышат разрывы боеприпасов, которые вероятно, еще остались в помещениях.
Видео с места событий:
На данный момент ведется эвакуация жителей в радиусе 50 километров от очагов возгорания.
Местных жителей близлежащих деревень эвакуируют, осколки летят за сотни метров.
В Рязанской области вспыхнул склад боеприпасов видео в Телеграм Раньше всех. Ну почти:
По словам очевидцев, взрывная волна докатилась до Ряжска - сообщили в Телеграме Readovka.
Информации о пострадавших и погибших пока нет.
Также сообщалось, что в Ялте загорелся военный санаторий.