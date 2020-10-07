В России загорелся склад боеприпасов, гремят взрывы: первые детали и видео ЧП

В РФ в Рязанской области горят военные склады, в сети появились видео с места событий.

Об этом сообщили в Телеграм канале Mash.

По предварительной информации пожар начался на заброшенных складах расформированной ракетно-артиллерийской части.

Находятся они в поселке Шелемишево, по словам местных жителей, они слышат разрывы боеприпасов, которые вероятно, еще остались в помещениях.

Видео с места событий:

На данный момент ведется эвакуация жителей в радиусе 50 километров от очагов возгорания.

Местных жителей близлежащих деревень эвакуируют, осколки летят за сотни метров.

В Рязанской области вспыхнул склад боеприпасов видео в Телеграм Раньше всех. Ну почти:

По словам очевидцев, взрывная волна докатилась до Ряжска - сообщили в Телеграме Readovka.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Также сообщалось, что в Ялте загорелся военный санаторий.