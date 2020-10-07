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Среда, 07.10.2020
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В Ялте загорелся военный санаторий: первые фото, видео и детали ЧП

В Ялте загорелся военный санаторий: первые фото, видео и детали ЧП
09:04 Сегодня Телеграф
В Ялте продолжает полыхать сильный пожар в одном из санаториев Миноборны оккупантов.

В оккупированной Ялте полыхает санаторий Краснознамённого Черноморского флота. В санатории Миноборон "Ялта" утром 7 октября начался пожар, из здания самостоятельно вышли около 300 человек.

Пожар начался в 6 утра и медсестры начали будить посетителей для эвакуации. Очевидцы сначала думали, что это учения.

Огнём охвачена вся кровля и верхние этажи здания. Постояльцы отеля и персонал эвакуированы. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Видео пожара

Видео пожара

Видео пожара очевидцем

Сейчас происходит возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория на площади порядка 1 тыс. кв. м

Пожар тушат 43 пожарных и 13 единиц техники, уточнили в ГУ МЧС по Крыму.

По предварительной информации причиной возгорания стало замыкание проводки.

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Ялта, Пожар, Крым.

Автор:

Телеграф
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