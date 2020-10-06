Документы сгорели, животные погибли, ехать не к кому: жуткая история пострадавших в пожарах на Луганщине

Пострадавшие жители Луганской области поделились своей печальной историей столкновения с пожарами.

Их свидетельства опубликовал ресурс svoi.city.

Одной из пострадавших, Нине Антоновне Дашевской, в январе исполнится 85 лет. Она жила вместе с внучкой и зятем в селе Вороново вблизи от Северодонецка. Именно в этом населенном пункте пожар поглотил не только дома, а целые улицы.

Женщина признается, что ничего ужаснее этого пожара она за всю свою жизнь не видела.

"Если бы Оксана, внучка, не вышла тогда во двор воды набрать, чтобы чайник поставить, мы с ней погибли бы", – рассказала Нина Антоновна.

Фото: Свои

Как все происходило

Выйдя во двор, внучка потерпевшей заметила, что к дому приближается огонь, погоняемый сильным ветром. Владимир, муж Оксаны, был в это время на работе во вторую смену.

Спасти удалось только только личные документы, в то время как бумаги на дом и на землю сгорели.

"Оксана звонит ему, хочет сказать: "Вова, мы горим", и ни слова выговорить не может", – вспоминает Нина Антоновна.

"Хозяйства у нас не было. А вот две наши кошки и котенок погибли. Котенок, Мишка, такой хороший был, всегда в ногах у меня спал" - добавила женщина.

"У нас такая хорошая груша была. И вишни крупные, хорошие. И сливы. И клубника… ", - рассказала пострадавшая.

Как и где они будут жить дальше? У Нины Антоновны пока нет никаких предположений.

Родственников, которые могли бы их пустить к себе, у этой семьи нет.

"Те наши соседи, у кого есть родственники или друзья, сразу поехали к ним", – говорит Нина Антоновна.

Об отстройке жилья, или о компенсации для покупки нового ни Нина Антоновна, ни ее внучка с зятем пока совсем не думали.

Заметим - после визита в регион глава правительства Денис Шмыгаль пообещал, что власти выделят по 300 000 грн за утраченное жилье, по 200 000 грн получат семьи погибших.

Ранее в Офисе Генерального Прокурора озвучили четыре главные версии, происхождения масштабных пожаров на Луганщине.

Как уже сообщалось, 5 октября на Луганщине очередной поджог, пожар зафиксировали между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.