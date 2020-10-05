Детонируют снаряды: на Луганщине устроили новый пожар

Об этом сообщили в Фейсбуке Станично-Луганской районной администрации.
Пожар начался там, где даже в 2014-15 годах его никогда не возникало после масштабных обстрелов из града.
Очаг разгорался и подходил вплотную к электроподстанции.
Спасателям уже удалось локализовать очаги возле электроподстанции, что возле села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни.
На данный момент электроподстанция пока остается обесточенной.
От пожара детонируют не сработавшие боеприпасы.
Сейчас ведется локализация огня, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и вокруг села Артема.
Ранее сообщалось, что уже почти неделю на Луганщине не утихают лесные пожары. В ГСЧС поделились информацией о ликвидации очагов возгорания.
Также появились фото очевидца, с последствиями принесенными этими пожарами.