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Озвучены ключевые версии возникновения пожаров на Луганщине

Озвучены ключевые версии возникновения пожаров на Луганщине
Обновлено 21:16 Сегодня Телеграф gp.gov.ua Фото: gp.gov.ua
В Офисе Генерального Прокурора озвучили четыре главные версии, происхождения масштабных пожаров на Луганщине.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора Украины.

По состоянию на 30 сентября на Луганщине зафиксировали 146 очагов возгорания, тушение которых затруднялось из-за погодных условий.

На данный момент уже локализовали 116 пожаров, по предварительным оценкам площадь охваченая огнем составила более 11 000 гектаров.

Основные версии возникновения возгораний:

  • обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганщины,

  • умышленный поджог,

  • самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий,

  • неосторожное обращение с огнем.

Для выяснения всех причин уже провели 20 осмотров мест инцидентов и опросили 58 человек - свидетелей и потерпевших.

работа ГСЧС Украины

По предварительной информации, на 19:00 1 октября количество погибших от пожаров составило 11 человек, 17 пострадали от полученных ожогов и отравления газом.

Точные данные по количеству пострадавших и погибших устанавливают. 

Ранее сообщалось, что вокруг Северодонецка возникли пожары которые привели к задымлению воздушного пространства в городе из-за сильного ветра.

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Украина, Пожары, Луганск.

Автор:

Телеграф
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