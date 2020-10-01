Озвучены ключевые версии возникновения пожаров на Луганщине

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора Украины.
По состоянию на 30 сентября на Луганщине зафиксировали 146 очагов возгорания, тушение которых затруднялось из-за погодных условий.
На данный момент уже локализовали 116 пожаров, по предварительным оценкам площадь охваченая огнем составила более 11 000 гектаров.
Основные версии возникновения возгораний:
обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганщины,
умышленный поджог,
самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий,
неосторожное обращение с огнем.
Для выяснения всех причин уже провели 20 осмотров мест инцидентов и опросили 58 человек - свидетелей и потерпевших.
По предварительной информации, на 19:00 1 октября количество погибших от пожаров составило 11 человек, 17 пострадали от полученных ожогов и отравления газом.
Точные данные по количеству пострадавших и погибших устанавливают.
Ранее сообщалось, что вокруг Северодонецка возникли пожары которые привели к задымлению воздушного пространства в городе из-за сильного ветра.