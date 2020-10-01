Окруженный пожарами Северодонецк сняли на фото с высоты (фото, видео)

Вокруг Северодонецка возникли пожары которые привели к задымлению воздушного пространства в городе из-за сильного ветра.

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Также жители города рассказали "Телеграфу", что ветер не утихает.

В воздухе стойкий запах гари, а небо затянуто густым дымом.

Фото ситуации в Северодонецке:

Также в сети появилось видео последствий сильного ветра в городе:

Видео ситуации с сильным ветром в городе:

Также сообщалось, что в связи с необходимостью эвакуации жителей сел, которые пострадали от пожаров, были отменены занятия с 2 октября в школах Северодонецка.

Об этом сообщили в Администрации Северодонецка на Луганщине.

Ранее сообщалось, что в связи с повышенной пожарной опасностью, прекратила работу КПВВ "Станица Луганская".