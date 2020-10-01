Окруженный пожарами Северодонецк сняли на фото с высоты (фото, видео)

Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Также жители города рассказали "Телеграфу", что ветер не утихает.
В воздухе стойкий запах гари, а небо затянуто густым дымом.
Фото ситуации в Северодонецке:
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Ситуация очень сложная. Видимость меняется каждые пол часа, очень сильные порывы ветра. Фото без фильтров. #drone #fire #dangerous #dji #ukraine #chernobyl #photography #love #gopro #nature #beautiful #lovesea #северодонецк #jump #travel #nikolaev #like #radioactive #canon #kiev #pripyat #ochakov #night #nuclear #lovesummer #vsco #explorer #chill #photo #stalker
Также в сети появилось видео последствий сильного ветра в городе:
Видео ситуации с сильным ветром в городе:
Также сообщалось, что в связи с необходимостью эвакуации жителей сел, которые пострадали от пожаров, были отменены занятия с 2 октября в школах Северодонецка.
Об этом сообщили в Администрации Северодонецка на Луганщине.
Ранее сообщалось, что в связи с повышенной пожарной опасностью, прекратила работу КПВВ "Станица Луганская".