Арахамия заговорил о сокращении армии: ему напомнили, что такое уже было

Идею политика оценили не все

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия высказался о сокращении украинской армии.

Заявление прозвучало в эфире телеканала «Украина 24».

По словам политика, в настоящее время стоит вопрос либо о сокращении численности армии, либо об увеличении бюджета на ее содержание.

«Мы понимаем, что бюджет – это цифра, которую всегда не хватает, она защищенная статья для обороны, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии», - сказал Арахамия.

Он считает, что уменьшение бюджета «проедания» позволить направлять сэкономленные деньги на рост боеспособности армии.

Отметим, что слова Арахамии вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

Координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев напомнил, что экс-президент Виктор Янукович также сокращал армию.

Блогер Руслан Благой считает, что поднимать такую тему на 6 год войны неуместно и считает это признаком «осознанной или неосознанной работы на Кремль».

«Будет интересно, если армия выступит за сокращение господина Давида», «Куда ж еще сокращать?», «У нас что, нет других структур, в которых можно сократить бюджет проедания?», - также пишут в сети.

Хотя нашлись и те, кто увидел в словах Арахамии рациональное зерно.

«Говорит он коряво, но определенная логика есть – такую численность армии мы не можем переоснащать и модернизировать. А количество солдат давно уже не играет решающую роль», - отметил один из пользователей Facebook.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на глазах у Арахамии в Донецкой области наградили сторонника "русского мира".