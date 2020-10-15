Скачать
Четверг, 15.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Арахамия заговорил о сокращении армии: ему напомнили, что такое уже было
Арахамия заговорил о сокращении армии: ему напомнили, что такое уже было
В России устроили истерику из-за правды в украинском учебнике (видео)
В России устроили истерику из-за правды в украинском учебнике (видео)
Лига наций: результаты и обзоры всех матчей 14 октября (видео)
Лига наций: результаты и обзоры всех матчей 14 октября (видео)
В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой
В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой

Арахамия заговорил о сокращении армии: ему напомнили, что такое уже было

Арахамия заговорил о сокращении армии: ему напомнили, что такое уже было
07:31 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/david.braun
Идею политика оценили не все

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия высказался о сокращении украинской армии.

Заявление прозвучало в эфире телеканала «Украина 24».

По словам политика, в настоящее время стоит вопрос либо о сокращении численности армии, либо об увеличении бюджета на ее содержание.

«Мы понимаем, что бюджет – это цифра, которую всегда не хватает, она защищенная статья для обороны, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии», - сказал Арахамия.

Он считает, что уменьшение бюджета «проедания» позволить направлять сэкономленные деньги на рост боеспособности армии.

Отметим, что слова Арахамии вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

Координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев напомнил, что экс-президент Виктор Янукович также сокращал армию.

Блогер Руслан Благой считает, что поднимать такую тему на 6 год войны неуместно и считает это признаком «осознанной или неосознанной работы на Кремль».

 «Будет интересно, если армия выступит за сокращение господина Давида», «Куда ж еще сокращать?», «У нас что, нет других структур, в которых можно сократить бюджет проедания?», - также пишут в сети.

Хотя нашлись и те, кто увидел в словах Арахамии рациональное зерно.

«Говорит он коряво, но определенная логика есть – такую численность армии мы не можем переоснащать и модернизировать. А количество солдат давно уже не играет решающую роль», - отметил один из пользователей Facebook.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на глазах у Арахамии в Донецкой области наградили сторонника "русского мира".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Армия, ВСУ, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
02 Бойцам тарелок не хватило? Сеть возмутило фото визита Зеленского и Ермака в зону ООС на Донбассе
03 Любовница Брэда Питта показала упругую грудь и свела с ума поклонников (фото)
04 Медики уже ползают, частные клиники забиты: волонтер поразила историей борьбы с коронавирусом
05 Бущан стал лучшим вратарем в Лиге наций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский озвучил первый вопрос своего &quot;референдума&quot; 25 октября (видео)
Зеленский озвучил первый вопрос своего "референдума" 25 октября (видео)
Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
Медики уже ползают, частные клиники забиты: волонтер поразила историей борьбы с коронавирусом
Медики уже ползают, частные клиники забиты: волонтер поразила историей борьбы с коронавирусом
Праздник 15 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 15 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь