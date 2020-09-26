Активного сторонника "русского мира" наградили на глазах у Арахамии (Фото)

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Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф 5 канал Фото: Фейсбук
Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко 24 сентября поздравил машиностроителей Краматорска с профессиональным праздником и вручил им благодарственными грамотами.

Среди тех, кто получил грамоты, оказался и действующий депутат Краматорского горисполкома Александр Ермольченко, известный в сети за то, что в 2014 году поддержал антиукраинские митинги на Донбассе.

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Ермольченко в 2014 году давал комментарии российским СМИ, в которых говорил о неуместности привлечения украинской армии, поскольку "митинги являются мирными". 

Помимо этого, он зарегистрирован в базе "Миротворца". Также там есть скриншоты из групп, на котором он резко высказывается в отношении участников событий Евромайдана, называет участников незаконных вооруженных формирований "нашими пацанами", а также радуется сбитию украинского вертолета. 

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Отмечается, что Ермольченко забанили в этих группах, потому он не может удалить эти комментарии.

На церемонии награждения также присутствовали вице-премьер министр Олег Уруский и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который активно занимался волонтерской деятельностью до того, как стать народным депутатом. 

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Павел Кириленко, Слуга народа, Давид Арахамия, Александр Ермольченко.

Автор:

Телеграф
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