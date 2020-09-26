Активного сторонника "русского мира" наградили на глазах у Арахамии (Фото)

Среди тех, кто получил грамоты, оказался и действующий депутат Краматорского горисполкома Александр Ермольченко, известный в сети за то, что в 2014 году поддержал антиукраинские митинги на Донбассе.
Фото с мероприятия глава ОГА обнародовал у себя в Facebook.
Ермольченко в 2014 году давал комментарии российским СМИ, в которых говорил о неуместности привлечения украинской армии, поскольку "митинги являются мирными".
Помимо этого, он зарегистрирован в базе "Миротворца". Также там есть скриншоты из групп, на котором он резко высказывается в отношении участников событий Евромайдана, называет участников незаконных вооруженных формирований "нашими пацанами", а также радуется сбитию украинского вертолета.
Отмечается, что Ермольченко забанили в этих группах, потому он не может удалить эти комментарии.
На церемонии награждения также присутствовали вице-премьер министр Олег Уруский и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который активно занимался волонтерской деятельностью до того, как стать народным депутатом.