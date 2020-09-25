"Слуги народа" берут помощниками родственников: как они это объясняют (видео)

Народные депутаты "Слуги народа" берут родственников или знакомых помощниками, хотя президент Зеленский обещал избавиться от кумовства.

Журналисты программы "Схемы" провели расследование и выяснили, что по меньшей мере 15 нардепов из "Слуги народа" взяли себе в помощники жен, братьев и других родственников.

Причем некоторые из этих помощников работают на постоянной основе и получают высокие зарплаты и премии.

Сын первого помощника президента Сергея Шефира стал помощником депутата от Слуги народа Юрия Киселя.

Родной брат первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука – также народный депутат. Жены обоих братьев работают помощницами депутатов на общественных началах.

Помощницей депутата Юрия Корявченкова стала его жена.

Депутат Александр Скичко оформил своим помощником брата.

Депутат Людмила Буймистер — своего мужа.

Александр Санченко сделал своим помощником отца.

Игорь Копытин, Георгий Мазурашу, Максим Березин, Богдан Яременко назначили помощниками своих братьев.

Политики отмечают, что их родственники работают на общественных началах и являются "настоящими профессионалами".

Депутат Николай Тищенко, который является кумом главы Офиса президента Андрея Ермака ситуацию прокомментироавл так: "К кумовству? В Украине это наша национальная идея. Все кумовья. Все — без исключений. Ведь у нас в нашей православной славянской истории так принято, что мы все друзья даже не через пять рукопожатий, а через два. Вот у меня такое ощущение, что мы с вами (с журналистом — ред.) можем кумовьями быть. Нет, такого не может быть (что кумовства не будет — ред.). Такого не может быть априори в Украине. У нас все кумовья".

Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский в своей предвыборной программе эту практику обещал оставить в прошлом. Остро забрасывал Петру Порошенко эту политическую недостаток, и уверял что при его президентстве "кумовства не будет".

"Больше никакого кумовства и кулуарных назначений на должности. Демократия в Украине должно стать реальностью вместе с вами", - такое сообщение появилось в Фейсбуке "Команды Зеленского" 25 февраля 2019 года.