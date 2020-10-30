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Боевики срывают перемирие в зоне ООС на Донбассе: погибли военные

Боевики срывают перемирие в зоне ООС на Донбассе: погибли военные
09:07 Сегодня Телеграф

29-30 октября результате эскалации боевых действий на Донбассе со стороны пророссийских боевиков в период режима прекращения огня два украинских защитника погибли и двое получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Командование операции объединенных сил (ООС).

Отмечается, что в начале суток 30 октября боевики открыли огонь по позициям ВСУ под Водяным Донецкой области из гранатометов, вследствие чего двое военных погибли.

Также, по данным военного эксперта и советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по информационной политике Алексея Арестовича, обстреляны украинские позиции были и накануне вечером.

В 20:40 боевики вели огонь в направлении Ужовки и Водяного из стрелкового оружия. В 21:40 после введения режима тишины огонь по тем же населенным пункта противник открыл из РПГ. В результате один военнослужащий был ранен. Примерно в то же время боевики, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили гранату ВОГ-25 в районе Золотого-4. И это привело к ранению еще одного украинского воина.

Арестович обратился к ОБСЕ по факту нарушения режима прекращения огня боевиками.

Интересно, что и 28 октября боевики "ЛНР"/"ДНР" старались обострить ситуацию на Донбассе, используя запрещенное вооружение - минометы калибра 82 мм.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что военный эксперт Олег Жданов оценил слова президента Украины Владимира Зеленского  об отсутствии потерь на Донбассе со времен начала режима "тишины" как "манипуляцию общественным сознанием". 

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ОБСЕ, Военные, Донбасс, Погибшие, Обстрелы, Потери.

Автор:

Телеграф
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