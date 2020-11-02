Резников сравнил Донбасс с опухолью и озвучил варианты решения проблемы

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников выразил мнение, что временно оккупированный Донбасс никогда не станет российским, а сами оккупанты ищут способ уйти из ОРДЛО.

В программе "Рандеву с Яниной Соколовой" он сказал, что РФ еще нужно найти, как от него "избавиться" (этот момент на видео, примерно на 33 минуте).

По словам Резникова, украинский Донбасс не станет российским ни ментально, ни экономически.

"Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить", – отметил Резников.

При этом вице-премьер-министр подчеркнул, что сам он выступает «за терапию и полное восстановление нашего организма».