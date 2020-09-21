Резников объяснил ситуацию с введением миротворцев на Донбасс

По словам Резникова, вопрос по поводу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе отложили, но полностью с повестки дня не сняли, поскольку Украине нужна помощь.

Миротворческая миссия на Донбассе могла бы стать одним из вопросов переговоров на уровне лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом заявил в эфире телеканала Прямой вице-премьер-министр Алексей Резников, сообщает Укринформ.

"Вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН. Присутствовала дискуссия, какого характера будет эта миссия (установление мира или поддержание мира), где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Здесь был спор двух позиций и где-то посередине, теоретически, могли сойтись, но они это отложили", - пояснил он.

"Но тогда генеральный секретарь ООН должен будет отправить оценочную миссию, тогда он делает запрос на бюджетное финансирование, а тогда уже Совбез ООН должен поддержать это финансирование", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Резников рассказал, кого из жителей ОРДЛО после освобождения Донбасса может ждать амнистия.

Как сообщалось, 18 сентября с трибуны Верховной Рады Алексей Резников заявил, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.