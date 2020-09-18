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Резников заявил, что менять Конституцию для Донбасса не будут

Резников заявил, что менять Конституцию для Донбасса не будут
11:34 Сегодня Телеграф Фото: mtot.gov.ua
Украина не будет вносить изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.

Об этом в пятницу, 18 сентября, с трибуны Верховой Рады заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.

Также он акцентировал внимание на том, что минские соглашения требуют изменений.

"Президент Украины во время декабрьского саммита прошлого года лидеров нормандского формата в Париже дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституции Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, и это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это те позиции, которые мы отстаиваем в ТКГ", – сказал вице-премьер.

Резников добавил, что переговоры проходят сложно, а оппоненты "играют не по правилам". При этом подчеркнул, что одним из последних приобретений стал длительный режим тишины, который продолжается уже семь недель.

Также Резников заявил, что реинтеграция оккупированных территорий не будет происходить сразу после деоккупации. Реинтеграция и конец войны не будут совпадать по времени.

"Особый статус": Резников сообщил, что Украина готовит новую экономическую стратегию для Донбасса

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

"Реинтеграция продлится минимум одно поколение. Давайте говорить правду, об этом свидетельствует мировой опыт",- сказал он.

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Все по теме:

Конституция, Донбасс, Алексей Резников, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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