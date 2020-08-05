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"Особый статус": Резников сообщил, что Украина готовит новую экономическую стратегию для Донбасса

"Особый статус": Резников сообщил, что Украина готовит новую экономическую стратегию для Донбасса
12:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Резников раскрыл детали украинского проекта "Особый статус Донбасса" и рассказал о новой экономической стратегии.

Украинский подход к понятию "особый статус" Донбасса заключается в изменении инвестиционного климата и внедрения новой экономической модели. На первых порах меры будут реализованы на подконтрольной территории.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, на сегодня разрабатывается новая экономическая стратегия для востока Украины. При этом основное внимание в ней уделяется развитию тех частей Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем.

Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне", - пишет вице-премьер-министр.

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Также Резников отметил, что, согласно новому проекту, государство должно взять хотя бы часть страхового бремени из-за политических и военных рисков, которым инвесторам трудно спрогнозировать. Украина создаст специальный фонд для поощрения и поддержки инвестиций и не будет полагаться на помощь доноров, говорится в статье.

Стоит напомнить, что закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО вызывает опасения в украинском обществе. Хотя у Зеленского настаивают на том, что не один пункт не станут выполнять, пока Россия не выведет войска. 

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Донбасс, Алексей Резников, ОДЛО.

Автор:

Телеграф
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