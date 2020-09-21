Резников рассказал, кому не светит амнистия на Донбассе

Вице-премьер-министр Алексей Резников рассказал, кого из жителей ОРДЛО после освобождения Донбасса может ждать амнистия.

"Мы сейчас готовим пакет законопроектов о переходном периоде, в котором составной частью будут законы и о переходном правосудии. Там мы должны дать ответы гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, чтобы они четко знали, чтобы не боялись возвращения официальной Украины на эти территории", - отметил Резников в эфире канала "Украина 24".

По словам вице-премьера, амнистия не ждет предателей, убийц, "кто совершил военные преступления, геноцид против человечества - им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и по всем международным конвенциям".

Как сообщалось, 18 сентября с трибуны Верховной Рады Алексей Резников заявил, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.