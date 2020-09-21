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Резников рассказал, кому не светит амнистия на Донбассе

Резников рассказал, кому не светит амнистия на Донбассе
09:13 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Вице-премьер-министр Алексей Резников рассказал, кого из жителей ОРДЛО после освобождения Донбасса может ждать амнистия.

"Мы сейчас готовим пакет законопроектов о переходном периоде, в котором составной частью будут законы и о переходном правосудии. Там мы должны дать ответы гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, чтобы они четко знали, чтобы не боялись возвращения официальной Украины на эти территории", - отметил Резников  в эфире канала "Украина 24".

По словам вице-премьера, амнистия не ждет предателей, убийц, "кто совершил военные преступления, геноцид против человечества - им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и по всем международным конвенциям".

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Как сообщалось, 18 сентября с трибуны Верховной Рады Алексей Резников заявил, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.

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Все по теме:

Донбасс, Амнистия, Алексей Резников, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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