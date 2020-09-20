Кравчук: Одностороннего инспектирования позиций ВСУ на Донбассе не будет

"Я не знаю как решит, как мы решим, это же не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае - то, что будет, чтобы оно не было одностороннее. Если инспектирование, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, где та сторона нарушает те же самые минские договоренности, как они говорят, что мы нарушаем. Не может быть, что они будут предъявлять требования к Украине, а Украина будет выполнять, не имея возможности заставить через ОБСЕ, через мониторинговую миссию, скажем, выполнять эти условия и противоположную сторону", - сказал Кравчук в интервью "Радио Свобода".
По его словам, сейчас ТКГ отрабатывает механизмы проведения исследований, которые есть в Минских договоренностях о всеобъемлющей тишине.
"Мы договорились отработать механизм, только после этого, когда отработаем механизм, он начнет работать, будем исследовать, опять же с помощью мониторинговой миссии, которая работает в рамках трехсторонней контактной группы, и будем дальше идти вперед. А сегодня то, что было, это случайность, это была одноразовая попытка, одноразовая попытка провести инспектирование возле села Шумы. Но так как противоположная сторона нарушила сразу же утром следующего дня то, о чем мы договорились на видеоконференции, то украинские вооруженные силы и Украина отказалась от такого инспектирования и сейчас мы заявили: отработаем механизмы, будем действовать в соответствии с механизмами", - добавил Кравчук.
Он также пояснил, что Украина согласилась на такое инспектирование как на одноразовую акцию, но отказалась от нее, как только боевики нарушили условия ее проведения.
Напомним, 9 сентября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук подтвердил информацию, что членов незаконных вооруженных формирований допустят к совместному "инспектированию" позиций ВСУ возле Шумов.
А в Офисе президента пояснили, что соглашение Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании возле Шумов при участии представителя ОБСЕ имеет целью опровержение фейков и недопущение новых провокаций.
10 сентября в ОПУ сообщили, что представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО сорвали "одноразовое инспектирование" в районе Шумов.
А в Кремле в связи с этим выразили сожаление.