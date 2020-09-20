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Кравчук: Одностороннего инспектирования позиций ВСУ на Донбассе не будет

Кравчук: Одностороннего инспектирования позиций ВСУ на Донбассе не будет
Обновлено 22:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заверил, что односторонних инспектирований позиций украинских военных не будет.

"Я не знаю как решит, как мы решим, это же не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае - то, что будет, чтобы оно не было одностороннее. Если инспектирование, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, где та сторона нарушает те же самые минские договоренности, как они говорят, что мы нарушаем. Не может быть, что они будут предъявлять требования к Украине, а Украина будет выполнять, не имея возможности заставить через ОБСЕ, через мониторинговую миссию, скажем, выполнять эти условия и противоположную сторону", - сказал Кравчук в интервью "Радио Свобода".

По его словам, сейчас ТКГ отрабатывает механизмы проведения исследований, которые есть в Минских договоренностях о всеобъемлющей тишине.

"Мы договорились отработать механизм, только после этого, когда отработаем механизм, он начнет работать, будем исследовать, опять же с помощью мониторинговой миссии, которая работает в рамках трехсторонней контактной группы, и будем дальше идти вперед. А сегодня то, что было, это случайность, это была одноразовая попытка, одноразовая попытка провести инспектирование возле села Шумы. Но так как противоположная сторона нарушила сразу же утром следующего дня то, о чем мы договорились на видеоконференции, то украинские вооруженные силы и Украина отказалась от такого инспектирования и сейчас мы заявили: отработаем механизмы, будем действовать в соответствии с механизмами", - добавил Кравчук.

Он также пояснил, что Украина согласилась на такое инспектирование как на одноразовую акцию, но отказалась от нее, как только боевики нарушили условия ее проведения.

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Напомним, 9 сентября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук подтвердил информацию, что членов незаконных вооруженных формирований допустят к совместному "инспектированию" позиций ВСУ возле Шумов.

А в Офисе президента пояснили, что соглашение Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании возле Шумов при участии представителя ОБСЕ имеет целью опровержение фейков и недопущение новых провокаций.

10 сентября в ОПУ сообщили, что представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО сорвали "одноразовое инспектирование" в районе Шумов.

А в Кремле в связи с этим выразили сожаление.

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Леонид Кравчук, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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