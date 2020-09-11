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У Путина прокомментировали отмену инспекции позиций ВСУ на Донбассе

У Путина прокомментировали отмену инспекции позиций ВСУ на Донбассе
13:48 Сегодня Телеграф
В Кремле сожалеют, что инспекция украинских позиций на Донбассе не состоялась.

В Кремле рассчитывают, что помощники глав государств "нормандского формата" сегодня в Берлине обсудят отмену инспекции украинских позиций на Донбассе, а встреча в целом будет результативной.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"То, что не состоялась (инспекция украинских позиций), - это, конечно, плохо, это вызывает сожаление. Я уверен, что будет возможность у помощников обсудить причины, по которым эта инспекция не состоялась", - сказал Песков. Он подчеркнул, что любой очный диалог помощников глав государств "нормандского формата" по теме урегулирования на Донбассе важен.

"Диалог важен, и ещё более важна результативность подобных разговоров. Мы знаем, что чаще всего они приобретают характер пустого по содержанию и по результативности общения. Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать", - сказал Песков.

Ситуация на фронте: боевики открывали огонь вблизи Шумов и Золотого

Как сообщалось, 9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В ОП сообщили, что согласованное "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

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Все по теме:

Кремль, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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