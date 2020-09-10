Скачать
Четверг, 10.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Банковой объяснили причины срыва инспектирования позиций под Шумами
На Банковой объяснили причины срыва инспектирования позиций под Шумами
В порту Бейрута снова вспыхнул сильнейший пожар: видео
В порту Бейрута снова вспыхнул сильнейший пожар: видео
Защитник Динамо перенес операцию
Защитник Динамо перенес операцию
Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальном домогательстве
Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальном домогательстве

На Банковой объяснили причины срыва инспектирования позиций под Шумами

На Банковой объяснили причины срыва инспектирования позиций под Шумами
15:25 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.

Представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО сорвали "одноразовое инспектирования" в районе Шумов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Утром 10 сентября накануне проведения инспекции боевики выдвинули ряд требований, которые противоречат друг другу и искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня.

"Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - сообщили в Офисе президента.

В ОП добавили, что ОБСЕ неоднократно подтверждала выполнение условий перемирия украинской стороной.

"За шесть недель от 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий. Можем и хотим делать это и дальше, чтобы перейти от "тишины" на Донбассе к устойчивому миру. Констатируем, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно - пиара вместо мира", - говорится в заявлении.

Украинская сторона согласилась, чтобы ОБСЕ в присутствии представителей сторон зафиксировала факт отсутствия нарушений на подконтрольной территории. При этом боевики отказались провести зеркальную процедуру.

"Учитывая все это - фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основные здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения - констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена", - заявили в ОП.

Напомним, в "ДНР" более недели угрожали военным обстрелом позиций у поселка Шумы. Но после договоренности о совместной инспекции приказ решили отменить.

Инспекция должна была состояться сегодня в 14:00 при участии представителей обеих сторон в СЦКК и ОБСЕ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Глывинский рассказал о важном шаге Шевченко после разгрома от Испании (Видео)
02 10 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 СМИ: Навальный должен был умереть в самолете и выжил лишь благодаря случайности
04 Кадровые ротации в Кабмине: Арахамия рассказал, кого точно не отправят в отставку
05 Отравление Навального: в Германии объяснили, почему не отправляли данные России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Состояние удовлетворительное&quot;: Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел коронавирусом
Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел коронавирусом
В Умани хасиды снесли карантинные ограждения: видео погрома
В Умани хасиды снесли карантинные ограждения: видео
Угрожали убить или посадить на 25 лет: Колесникова подала заявление в СК
Угрожали убить или посадить на 25 лет: Колесникова подала заявление в СК
Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн
Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь