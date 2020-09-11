Ситуация на фронте: боевики открывали огонь вблизи Шумов и Золотого

На Донбассе 10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Российские наемники за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, и где были предоставлены гарантии безопасности, боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных.

"Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

Два обстрела зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала боевики применили трассирующие шары для поджога травы, а затем из стрелкового оружия открыли огонь по позициям ВСУ.

Украинские военные оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Как сообщалось, 9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В ОП сообщили, что согласованное "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.