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Резников об "инспектировании" боевиками позиций ВСУ: Это неправда, даже об этом не было речи

Резников об "инспектировании" боевиками позиций ВСУ: Это неправда, даже об этом не было речи
Обновлено 00:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорит, что информация об инспектировании позиции ВСУ близ населенного пункта Шумы является мифом.

"Миф о том, что должна была быть инспекция на украинских позициях боевых. Это неправда, даже об этом не было речи", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Вице-премьер отметил, что речь шла о расследовании в качестве исключения, которое было согласовано со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе послом Хайди Грау.

"Далее шло обсуждение в качестве исключения, доведения, что доверять выводам СММ ОБСЕ надо, было проговорено с согласованием с госпожой Хайди Грау - она подчеркнула, что это исключение, она провела консультации со своими коллегами - в качестве исключения будет сделано расследование с возможностью на месте прийти в "серую зону" и посмотреть, свежая ли там раскопана траншея или уже старая. Речь не шла о посещении боевых позиций украинских Вооруженных сил. Речь шла о посещении совместно в режиме СЦКК, в присутствии представителей ОБСЕ этого места в "серой зоне". Ни о какой инспекции боевиками украинских боевых позиций речь не шла, и прошу этот миф не распространять", - сообщил Резников.

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Напомним, 9 сентября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук подтвердил информацию, что членов незаконных вооруженных формирований допустят к совместному "инспектированию" позиций ВСУ возле Шумов.

А в Офисе президента пояснили, что соглашение Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании возле Шумов при участии представителя ОБСЕ имеет целью опровержение фейков и недопущение новых провокаций.

10 сентября в ОПУ сообщили, что представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО сорвали "одноразовое инспектирование" в районе Шумов.

А в Кремле в связи с этим выразили сожаление. 

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Донбасс, Алексей Резников, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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