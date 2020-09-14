Маша Фокина биография - кто это такая и как с ней связаны Андрей Ермак и Витольд Фокин

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и экс-премьер-министр Витольд Фокин попал в ТКГ благодаря своей внучке певице Марии Фокиной.

Мария Фокина, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина утверждает, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом сама Мария рассказала во время телешоу "Светская жизнь" в эфире 1+1.

"Вы знаете я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим (вопросом Донбасса в ТКГ – ред.)", - рассказала Фокина.

По словам Фокиной, дедушка не знал, что его внучка дружит с руководителем ОП.

"Он не знал, что Андрей Ермак это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз нужна была помощь с ситуацией (с Донбассом – ред.)", - сообщила внучка Фокина .

Певица подчеркнула, что ее дедушка всегда был "серым кардиналом", который не любит камеры, прессу, интервью, но они с Ермаком "смогли найти общий язык, как закончить эту войну".

Прокомментировала Мария и высказывания Витольда Фокина об амнистии и отдельном статусе Донбасса.

По словам Фокиной, ее дедушке "настолько, мягко говоря, без разницы, что там про него говорят". "Он знает, что делает и четко, разумно подходит к этим вопросам, вот и все", — отметила она, добавив, что дедушка просто не читает, что про него пишут.

Она также добавила, что дружит с Ермаком с момента, когда ей было 18. "Видимся довольно часто (с Ермаком – ред.), даже сейчас", – сказала Фокина.

Мария Фокина - известная в Киеве, как певица, модель и светская дива, родилась 6 марта 1986 года в Киеве.

Певица известная своим альбом "Гордая", куда вошли 12 композиций. На данный момент в её творческом арсенале значиться 6 видеоклипов: "Ночью" с бойзбэндом 4 Короля, "Целую", "Звёзды" в дуэте с Дмитрием Климашенко, "Бимер" и недавно появившийся на экранах "Я не забуду тебя", режиссером которого выступил известный клипмейкер Алан Бадоев. Замужем за Геннадие Шпилером, есть сын. Живет в США.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске. 4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ. 18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.

30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, особый статус для Донбасса и проведение там выборов смягчат позицию РФ и, возможно, она откажется от требований изменить украинскую Конституцию.

После этого на него обрушился шквал критики — его высказывание назвали "нелепыми политическими спекуляциями" и "личным мнением". Сам Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки".