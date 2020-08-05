Кравчук о роли Фокина в ТКГ: Он известный человек в Донбассе

Действующий председатель украинской делегации в ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал чем будет заниматься бывший премьер-министр (1990-1992 гг.) Витольд Фокин в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Что касается Витольда Павловича - он известный человек в Донбассе, и поэтому, насколько я могу вам сказать, насколько я знаю, ему и предлагается должность такая - координатор разговоров или коммуникаций всех сторон", - сказал Кравчук в эфире "112 Украина".

Он также напомнил о 1,6 миллионов переселенцев, покинувших временно оккупированные территории.

"Там (на Донбассе, - ред.) не все боевики, там есть гражданское общество, есть люди, которые по-другому думают, по-другому видят ситуацию. Их нужно находить, общаться, договариваться", - добавил он.

Напомним, 28 июля второй президент Украины и председатель контактной группы в Минске Леонид Кучма сообщил, что выходит из переговорного процесса. Об этом он лично попросил Зеленского.

30 июля, Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации вместо Кучмы.

О том, что Фокин может войти в ТКГ Кравчук впервые рассказал 31 июля.