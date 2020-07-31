Первый премьер Украины может войти в ТКГ

Леонид Кравчук говорит, что участником ТКГ может стать первый глава украинского правительства Витольд Фокин. .

Участником Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях может стать первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин.

Об этом вновь назначенный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", - сказал Кравчук.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 30 июля назначил Леонида Кравчука главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

До этого Украину в ТКГ представлял Леонид Кучма.