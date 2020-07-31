Новый глава контактной группы Кравчук рассказал, в чем заключается его миссия

Первый президент Украины Леонид Кравчук 30 июля возглавил переговорный процесс в Минске. Он заявил, что будет делать все, чтобы закончить конфликт на Донбассе.

В интервью изданию РБК-Украина новый глава Трехсторонней контактной группы в Минску заявил, что готов идти на компромиссы с Россией.

"Компромиссы - как управлять ситуацией", - сказал он.

В то же время, он подчеркнул, что в некоторых вопросах на компромиссы группа ТКГ не пойдет.

"Есть вещи, которые компромиссам не поддаются - это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ", - пояснил Леонид Кравчук.

Он подчеркнул, что его миссия заключается в том, чтобы закончить конфликт на Донбассе.

"Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу", - сказал Кравчук.

Как сообщалось, 30 июля Президент Украины назначил 86-летнего Леонида Кравчука новым главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске.

До этого переговорный процесс возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля он попросил Зеленского освободить его от обязанностей.