Кравчук назначен главой украинской делегации в ТКГ

Первый президент Украины присоединился к составу делегации нашей страны в ТКГ, став ее главой.

Глава украинского государства Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации в Трехсторонней контактной группе.

Данный указ №302/2020 обнародован на сайте украинского президента.

В то же время второй президент Украины Леонид Кучма был выведен из состава делегации в ТКГ, а также освобождается от исполнения своих прямых обязанностей ее председателя.

Кроме того, на сайте Офиса президента обнародовано распоряжение Зеленского №424/2020-рп, которым Кравчук уполномочен представлять нашу страну в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбасском регионе.

Эту деятельность политик будет осуществлять на общественных началах.

Напомним, ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук (1991-1994 года) отметил, что не против участвовать в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, однако поко не получал официальных предложений от главы государства Владимира Зеленского.

28 июля второй президент Украины и председатель контактной группы в Минске Леонид Кучма сообщил, что выходит из переговорного процесса. Об этом он лично попросил Зеленского.

На заседании Трехсторонней контактной группы в среду, 8 июля, при обсуждении вопросов безопасности было обращено внимание на решение проблемы не допуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.

Также ТКГ предварительно согласовала 13 участков для проведения работ по разминированию, сообщает пресс-служба Офиса президента.