Кравчук отреагировал на возможность снова участвовать в переговорах в Минске

Первый президент Украины Леонид Кравчук не получал еще предложений от Зеленского, но готов присоединиться к переговорам в Минске.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук (1991-1994 года) отметил в комментарии сайту "Сегодня", что готов участвовать в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбасе, но еще не получал официального предложения от главы государства Владимира Зеленского.

Как стало известно, на пост главного переговорщика от Киева в Трехсторонней контактной группе претендуют два человека. Кроме Кравчука, рассматривается еще и кандидатура Алексея Резникова, который является вице-премьер-министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Кравчук считает, что и назначение Резникова главой украинской делегации в Минской группе будет хорошим шагом, если так решит президент.

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" – отметил Кравчук.

Как стало известно, 28 июля, Леонид Кучка, который возглавлял украинскую делегацию в ТКГ в Минске, решил выйти из переговорного процесса. Зеленский поблагодарил второго президента, отметил его вклад в переговорный процесс и освободил от обязанностей.

В Кремле уже прокомментировали выход Кучмы из ТКГ, главный переговорщик РФ Борис Грызлов отметил, что Кучма "является главным архитектором минских переговоров".