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Кучма второй раз выходит из переговорной минской группы

Кучма второй раз выходит из переговорной минской группы
13:54 Сегодня Телеграф
Глава контактной группы в Минске Леонид Кучма второй раз выходит из переговоров. Он сам попросил Зеленского освободить его от обязанностей.

Второй президент Украины и председатель контактной группы в Минске Леонид Кучма сообщил, что выходит из переговорного процесса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Владимир Зеленский во время встречи с Леонидом Кучмой, которая состоялась 28 июля.

Кучма отметил, что последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности. Он и в дальнейшем готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

Леонид Кучма участвовал в Минской группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе с 2014 года.

В 2018 году он заявил, что выходит из переговоров из-за "критического возраста". 3 июня 2019 года Леонид Кучма снова возглавил переговорный процесс в Минске.  Всего за время своей работы совершил около 100 поездок в Минск.

Стоит напомнить, что на Донбассе установилось очередное перемирие. Однако как и прежде оккупанты его срывают. 

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Все по теме:

Минск, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Трехсторонняя контактная группа.

Автор:

Телеграф
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