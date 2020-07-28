За первый день перемирия оккупанты трижды открывали огонь

На Донбассе в первый день "полной и всеобъемлющей тишины" украинские военные зафиксировали три факта нарушения перемирия.

В результате вражеских обстрелов военнослужащие не пострадали.

Как сообщает штаб ООС, украинские бойцы ответный огонь не открывали

В частности, обстрелы зафиксировали в районе Водяного, противник применил гранатометы и стрелковое оружие. В Южном стрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, еще одну вражескую провокацию зафиксировали возле Новомихайловки. Здесь враг обстрелял позиции ВСУ с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

В штабе сообщили, что по состоянию на утро вторника в районе ООС обстрелов не зафиксировано. Силы ООС соблюдают перемирие и готовы отвечать на любые провокационный действия противника.

Как сообщалось, в полночь 27 июля на востоке Украины в районе боевых действий начал действовать режим полного прекращения огня.

Через 20 минут после этого боевики открыли огонь по украинским защитникам.