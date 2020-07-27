Режим "полной и всеобъемлющей тишины": боевики нарушили перемирие

На Донбассе, где с полуночи действует режим "полной и всеобъемлющей тишины", оккупанты нарушили перемирие, совершив два обстрела.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко на брифинге 27 июля, информирует пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

Противник обстрелял в 00:20 и 00:45 подразделения 36-й морской пехоты из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, около 9 утра в полосе ответственности 79-й бригады с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил три выстрела. Обстрелы велись по защитникам Водяного и неподалеку Новомихайловки.

Командующий отметил, что пострадавших среди ООС нет, в результате обстрелов угрозы для жизни и здоровья личного состава не было.

Наши подразделения молчат и пока не открывают ответный огонь.

Как сообщалось, сегодня в полночь на Донбассе вступило в действие очередное перемирие. Решение о полном прекращении огня было принято на заседании ТГК.

Президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор и согласовали срочную реализация дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.